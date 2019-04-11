Погода 11 апреля в Тюмени: жарко

СЕГОДНЯ 03:42 2019-04-11T03:42:01+03:00

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Четверг, 11 апреля, в Тюменской области будет немного облачным и необычно жарким. Столбики термометров днем местами поднимутся до +17 градусов. При этом юго-западный ветер будет всего 3-4 м/с. Осадков не ожидается.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске температура воздуха прогреется до +14 +17 градусов, ночью тоже будет очень тепло - до +9, влажность воздуха 39-49%, атмосферное давление 761 мм рт ст. В Тобольске и Ишиме +12 +14.

Сегодня в Крыму празднуют День Конституции, а во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Во многих странах проходят различные памятные мероприятия, встречи бывших узников, поминовение погибших, поклонение их памяти, возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.

В народном календаре 11 апреля названо Берещением. В этот день на Руси чествовали самое любимое в народе дерево — березу. Ее называли деревом жизни, здоровья и света. В этот день нужно было слушать березы: не началось ли движение сока. Из него варили сбитни с добавлением меда и приправ. Считалось, что этот напиток чистит кровь и выгоняет из желудка всякую немощь.

ИСТОЧНИК KP.RU