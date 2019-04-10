В Тюмени завершается регистрация на IV Областной форум "Семья"

СЕГОДНЯ 20:02 2019-04-10T20:02:22+03:00

В программе 24 мастер-класса для детей и 15 зон индивидуальных консультаций для родителей

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Уже в это воскресенье в Тюменском Технопарке состоится IV Областной форум "Семья", прийти на который родители могут вместе с детьми любых возрастов.

Кроме множества шоу, игровых зон и 24-х мастер-классов для детей в программе форума запланированы 15 зон индивидуальных консультаций для родителей. Также старшие члены семьи смогут посетить любую из 12 обучающих лекций на тему психологии, государственных льгот и инклюзивного образования.

- На каждой лекции мы будем разыгрывать семейный билет на игротеку "Конструктория", которая пройдет в Тюмени 20 апреля, - рассказывает организатор форума, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова, - его будут отдавать за самый интересный вопрос спикерам.

А спикеров будет, о чем спросить. Вот лишь часть заявленных тем для общения:

- Подростки и учеба. Что вы выберете: отношения или оценки?

- Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота. Как не стать родителями-занудами: формула счастливой семьи.

- Откуда я взялся? Или как поговорить с ребенком на щекотливые темы?

- Не упусти. Как помочь подростку в ситуации эмоциональной нестабильности, депрессивного поведения.

- Организация досуга и дополнительного образования подростков с ограниченными возможностями здоровья.

- Материнский (семейный) капитал: возможности использования средств.

- Субсидирование ипотечного кредита при рождении 2-го и 3-го ребенка.

Если у вас маленькие дети, то, чтобы посетить лекции, вы можете оставить детей от 1,5 до 5 лет под присмотром с бебиситеров и педагогов центра "Лукошко", а дети от 6 лет и старше найдут, чем занять себя в зоне мастер-классов, которые будут идти в режиме non-stop.

С 10:00 на 2 этаже Технопарка начнет работу зона индивидуальных консультаций. Там можно будет узнать новинки о грудном вскармливании, проконсультироваться со специалистами департаментов города и области о льготах и субсидиях, поговорить с детскими психологами, логопедами и остеопатами.

- Здоровье ребенка – главная ценность для любого родителя, поэтому вполне логично, что этот тематический блок традиционно входит в повестку форума «Семья», - рассказывает постоянный участник форума, к.м.н., директор АНО "Тюменский институт мануальной медицины" Игорь Аптекарь. - Специалисты нашей клиники, участвуя в таких мероприятиях, стараются как можно полнее информировать родителей о том, чем и в каких случаях может быть полезен врач-остеопат. Мы рассказываем, как он взаимодействует с другими специалистами, где можно получить квалифицированную остеопатическую помощь. Проводим не только лекции и мастер-классы, но и индивидуальные консультации, стараемся сделать остеопатию понятной и доступной.

Традиционно для всех гостей форума ароматный кофе и фирменные десерты приготовит кофейня "Шоколадница". А самых голодных участников в этом году ждут фирменные сэндвичи и сытные закуски. Детям предложат морс и тематические пирожные. Также в 12:00, 13:00 и 14:00 "Шоколадница" впервые в Тюмени проведет широкомасштабную акцию "Напиток за улыбку".

Участие в форуме - бесплатное. Регистрация доступна по ссылке: http://www.detkityumen.ru/family2019/

ИСТОЧНИК KP.RU