2019-04-10T15:41:34+03:00
Здоровье

Молодая мама обвинила детских офтальмологов Тюмени в непрофессионализме

Женщина разместила пост возмущения в социальных сетях, но позже отблагодарила врачей
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Тюмени активно обсуждают ситуацию, произошедшую с одной из местных жительниц и ее ребенком на приеме у офтальмолога. По словам женщины, ее трехлетнего малыша врач отказалась смотреть из-за того, что он плохо говорит.

Краткую историю инцидента женщина описала в популярной группе «ЧС Тюмень» во Вконтакте. Тюменка рассказала, что ее ребенок близко смотрит телевизор, из-за чего она решила записать его к офтальмологу. При этом пояснила, что мальчик мало говорит.

- Предложила врачу - давайте он будет говорить, а я как переводчик. На что она ответила мне - идите и учитесь разговаривать, ребенок в 3 года должен. Придёте через 2 месяца, - говорится в посте тюменки. Далее женщина выразила негодование относительно того, что запись пришлось ждать месяц и в детской поликлиники работает всего 3 невролога.

Пост собрал уже 18 тысяч просмотров и свыше 200 комментариев. Мнение пользователей сети разделились. Одни считают, что ребенок в этом возрасте действительно уже может более-менее понятно изъясняться, если им заниматься. Другая часть горожан высказалась за то, что каждый ребенок развивается индивидуально и это не повод отказывать в приеме.

Вместе с тем, в департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что курсе произошедшей ситуации. Однако со слов заведующей поликлиники, пообщавшейся с мамой, осмотр ребенку все-таки провели, в том числе инструментальный. Не был лишь сделан тест с картинками, потому что их надо называть.

- Только в этой части обследования матери с ребенком рекомендовали обратиться позже. После опубликованного поста женщине также предложили другого специалиста, но она сказала, что у нее нет никакого конфликта с врачом и она продолжит наблюдать ребенка именного у него, - подчеркнули в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени обсудили ход реализации национальных проектов
Свой уровень грамотности тюменцы смогут проверить на 16 площадках
Прокуроры нашли свыше 300 нарушений в сфере закупок Тюменской области
Приставил шило к горлу: тюменец похитил из магазина продукты питания
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» в 1,6 раза
Житель Тюмени в один миг оплатил 45 штрафов, боясь остаться без авто
Тюменская область вошла в число участников Всероссийского театрального марафона
Сбербанк примет участие в городской выставке «День застройщиков Тюмени»
Тюменцы смогут бесплатно оцифровать снимки предков для участия в «Бессмертном полке»
Фестиваль борьбы соберет в Тюмени более 300 атлетов из регионов УрФО
Тюменец попытался замять следы ДТП отверткой, чтобы избежать наказания
Свыше 5 тысяч жителей Тюменской области привились против клещевого энцефалита
За разжигание костров тюменцы могут получить штраф до 3 тысяч рублей
На тюменских дорогах увеличилось число ДТП с участием велосипедистов
Городская усадьба в центре Тюмени не будет снесена
На улицах Тюмени появятся несколько видов кленов и черемуха Сахалинская
Тюменские врачи показали коллегам уникальные наработки в области оториноларингологии
Почти 300 тысяч туристов посетили музеи Тобольска в 2018 году
Погода в Тюмени 10 апреля: ожидается теплый и солнечный день
В Тюмени горит однокомнатная квартира
Научно-образовательный центр станет одной из точек роста большой Тюменской области
На одной из улиц Тобольска задержали мужчину, который шел с убийства
Проект «Тобольск - духовная сила России» получил премию правительства РФ