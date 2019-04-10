Молодая мама обвинила детских офтальмологов Тюмени в непрофессионализме

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-10T15:41:34+03:00

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Жители Тюмени активно обсуждают ситуацию, произошедшую с одной из местных жительниц и ее ребенком на приеме у офтальмолога. По словам женщины, ее трехлетнего малыша врач отказалась смотреть из-за того, что он плохо говорит.

Краткую историю инцидента женщина описала в популярной группе «ЧС Тюмень» во Вконтакте. Тюменка рассказала, что ее ребенок близко смотрит телевизор, из-за чего она решила записать его к офтальмологу. При этом пояснила, что мальчик мало говорит.

- Предложила врачу - давайте он будет говорить, а я как переводчик. На что она ответила мне - идите и учитесь разговаривать, ребенок в 3 года должен. Придёте через 2 месяца, - говорится в посте тюменки. Далее женщина выразила негодование относительно того, что запись пришлось ждать месяц и в детской поликлиники работает всего 3 невролога.

Пост собрал уже 18 тысяч просмотров и свыше 200 комментариев. Мнение пользователей сети разделились. Одни считают, что ребенок в этом возрасте действительно уже может более-менее понятно изъясняться, если им заниматься. Другая часть горожан высказалась за то, что каждый ребенок развивается индивидуально и это не повод отказывать в приеме.

Вместе с тем, в департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что курсе произошедшей ситуации. Однако со слов заведующей поликлиники, пообщавшейся с мамой, осмотр ребенку все-таки провели, в том числе инструментальный. Не был лишь сделан тест с картинками, потому что их надо называть.

- Только в этой части обследования матери с ребенком рекомендовали обратиться позже. После опубликованного поста женщине также предложили другого специалиста, но она сказала, что у нее нет никакого конфликта с врачом и она продолжит наблюдать ребенка именного у него, - подчеркнули в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU