В Тюмени обсудили ход реализации национальных проектов
Президент России Владимир Путин поставил перед регионами амбициозные задачи по реализации национальных проектов. Ход работы по выполнению указа главы государства обсудили на совещании под руководством губернатора Александра Моора в Тюмени.
Директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских представила основные целевые показатели региональных составляющих национального проекта «Демография». Она отметила, что на сегодняшний день заключены соглашения с федеральными структурами для получения субсидий из федерального бюджета по финансированию проектов.
- Каждый нацпроект объединяет в себе несколько направлений работы. В частности, национальный проект «Демография» включает в себя меры по финансовой поддержке семей при рождении детей, содействию занятости женщин и созданию условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, укреплению общественного здоровья, поддержке старшего поколения и развитию спорта, - пояснила Ольга Кузнечевских.
В свою очередь, глава региона поднял вопрос о строительстве детских дошкольных учреждений в Тюменской области. Губернатор подчеркнул, что все запланированное на 2019 год должно быть выполнено в срок. Как пояснили директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер, подготовительная работа по ряду объектов уже ведется. Подбираются и закрепляются земельные участки под строительство детских садов на 2020-2021 годы, разрабатывается проектная документация.
ИСТОЧНИК KP.RU