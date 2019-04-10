2019-04-10T15:45:57+03:00
Общество

В Тюмени обсудили ход реализации национальных проектов

Совещание провел губернатор Тюменской области Александр Моор
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поставил перед регионами амбициозные задачи по реализации национальных проектов. Ход работы по выполнению указа главы государства обсудили на совещании под руководством губернатора Александра Моора в Тюмени.

Директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских представила основные целевые показатели региональных составляющих национального проекта «Демография». Она отметила, что на сегодняшний день заключены соглашения с федеральными структурами для получения субсидий из федерального бюджета по финансированию проектов.

- Каждый нацпроект объединяет в себе несколько направлений работы. В частности, национальный проект «Демография» включает в себя меры по финансовой поддержке семей при рождении детей, содействию занятости женщин и созданию условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, укреплению общественного здоровья, поддержке старшего поколения и развитию спорта, - пояснила Ольга Кузнечевских.

В свою очередь, глава региона поднял вопрос о строительстве детских дошкольных учреждений в Тюменской области. Губернатор подчеркнул, что все запланированное на 2019 год должно быть выполнено в срок. Как пояснили директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер, подготовительная работа по ряду объектов уже ведется. Подбираются и закрепляются земельные участки под строительство детских садов на 2020-2021 годы, разрабатывается проектная документация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодая мама обвинила детских офтальмологов Тюмени в непрофессионализме
Свой уровень грамотности тюменцы смогут проверить на 16 площадках
Прокуроры нашли свыше 300 нарушений в сфере закупок Тюменской области
Приставил шило к горлу: тюменец похитил из магазина продукты питания
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» в 1,6 раза
Житель Тюмени в один миг оплатил 45 штрафов, боясь остаться без авто
Тюменская область вошла в число участников Всероссийского театрального марафона
Сбербанк примет участие в городской выставке «День застройщиков Тюмени»
Тюменцы смогут бесплатно оцифровать снимки предков для участия в «Бессмертном полке»
Фестиваль борьбы соберет в Тюмени более 300 атлетов из регионов УрФО
Тюменец попытался замять следы ДТП отверткой, чтобы избежать наказания
Свыше 5 тысяч жителей Тюменской области привились против клещевого энцефалита
За разжигание костров тюменцы могут получить штраф до 3 тысяч рублей
На тюменских дорогах увеличилось число ДТП с участием велосипедистов
Городская усадьба в центре Тюмени не будет снесена
На улицах Тюмени появятся несколько видов кленов и черемуха Сахалинская
Тюменские врачи показали коллегам уникальные наработки в области оториноларингологии
Почти 300 тысяч туристов посетили музеи Тобольска в 2018 году
Погода в Тюмени 10 апреля: ожидается теплый и солнечный день
В Тюмени горит однокомнатная квартира
Научно-образовательный центр станет одной из точек роста большой Тюменской области
На одной из улиц Тобольска задержали мужчину, который шел с убийства
Проект «Тобольск - духовная сила России» получил премию правительства РФ