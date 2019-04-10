В Тюмени обсудили ход реализации национальных проектов

СЕГОДНЯ 15:20 2019-04-10T15:45:57+03:00

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Президент России Владимир Путин поставил перед регионами амбициозные задачи по реализации национальных проектов. Ход работы по выполнению указа главы государства обсудили на совещании под руководством губернатора Александра Моора в Тюмени.

Директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских представила основные целевые показатели региональных составляющих национального проекта «Демография». Она отметила, что на сегодняшний день заключены соглашения с федеральными структурами для получения субсидий из федерального бюджета по финансированию проектов.

- Каждый нацпроект объединяет в себе несколько направлений работы. В частности, национальный проект «Демография» включает в себя меры по финансовой поддержке семей при рождении детей, содействию занятости женщин и созданию условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, укреплению общественного здоровья, поддержке старшего поколения и развитию спорта, - пояснила Ольга Кузнечевских.

В свою очередь, глава региона поднял вопрос о строительстве детских дошкольных учреждений в Тюменской области. Губернатор подчеркнул, что все запланированное на 2019 год должно быть выполнено в срок. Как пояснили директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер, подготовительная работа по ряду объектов уже ведется. Подбираются и закрепляются земельные участки под строительство детских садов на 2020-2021 годы, разрабатывается проектная документация.

ИСТОЧНИК KP.RU