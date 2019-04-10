Свой уровень грамотности тюменцы смогут проверить на 16 площадках

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-10T14:44:33+03:00

13 апреля уже в 7 раз по всей стране пройдет акция «Тотальный диктант»

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13 апреля Тюмени вместе со всей со страной уже в седьмой раз напишет «Тотальный диктант». В этом году образовательная акция пройдет на 16 площадках. Одной из них станет недавно открывшееся пространство «Точка кипения - Тюмень».

В зале «Нейрум» текст участникам зачитает ведущая «Радио7», режиссер театра-студии «Кислород» Светлана Соловьева. «Точки кипения» в других городах также станут местом для проведения всемирной акции по проверке грамотности.

Так, в Москве текст зачитает Анатолий Вассерман, российский журналист, публицист, телеведущий, политический консультант и многократный победитель интеллектуальных телеигр. В северной столице диктатором станет известный российский актер Евгений Дятлов.

Принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса, отметили в региональном информационно-образовательном центре. В этом году желающим проверить свой уровень грамотности предстоит писать текст Павла Басинского - российского писателя, лауреата премии «Большая книга».

ИСТОЧНИК KP.RU