Свой уровень грамотности тюменцы смогут проверить на 16 площадках
13 апреля Тюмени вместе со всей со страной уже в седьмой раз напишет «Тотальный диктант». В этом году образовательная акция пройдет на 16 площадках. Одной из них станет недавно открывшееся пространство «Точка кипения - Тюмень».
В зале «Нейрум» текст участникам зачитает ведущая «Радио7», режиссер театра-студии «Кислород» Светлана Соловьева. «Точки кипения» в других городах также станут местом для проведения всемирной акции по проверке грамотности.
Так, в Москве текст зачитает Анатолий Вассерман, российский журналист, публицист, телеведущий, политический консультант и многократный победитель интеллектуальных телеигр. В северной столице диктатором станет известный российский актер Евгений Дятлов.
Принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса, отметили в региональном информационно-образовательном центре. В этом году желающим проверить свой уровень грамотности предстоит писать текст Павла Басинского - российского писателя, лауреата премии «Большая книга».
ИСТОЧНИК KP.RU