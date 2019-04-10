Прокуроры нашли свыше 300 нарушений в сфере закупок Тюменской области

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-10T14:25:05+03:00

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За первый квартал 2019 года тюменские прокуроры выявили 351 нарушение закона в сфере закупок. По актам проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 79 лиц, еще 39 - к административной. По материалам дела прокуратуры возбуждено 1 уголовное дело.

Так, прокуратура Тюмени установила сразу несколько нарушений в части соблюдения сроков оплаты по контрактам. В поле зрение ведомства попали МКУ «Тюменьгортранс», ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» и ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи». В отношении должностных лиц учреждений прокуратура возбудила административные дела. Результатом их рассмотрения стали штрафы на общую сумму 90 тыс. руб.

Также прокуратура Ленинского округа города установила, что МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа г. Тюмени» при заключении муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий приняла банковскую гарантию, не соответствующую требованиям действующего законодательства. По результатам рассмотрения дела УФАС подвергло организацию штрафу в размере 15,750 тыс. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU