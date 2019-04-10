2019-04-10T14:24:22+03:00
Происшествия

Приставил шило к горлу: тюменец похитил из магазина продукты питания

Разбойное нападение удалось раскрыть по горячим следам
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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Тюменские полицейские в считанные часты раскрыли разбойное нападение, совершенное в одном из сетевых магазинов. Злоумышленник похитил продукты питания и средства гигиены.

Преступление произошло накануне, 9 апреля. Мужчину, не расплатившегося за товар, попытался остановить охранник, но тот пригрозил ему шилом. Сотрудники магазина обратились в полицию. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 города Тюмени задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения.

- Подозреваемым казался ранее судимый, нигде официально не трудоустроенный 32-летний тюменец, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, добавив, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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