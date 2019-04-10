2019-04-10T13:48:06+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» в 1,6 раза

За первые 3 месяца 2019 года было выдано ипотечных кредитов на общую сумму более 120 млн рублей
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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБОперационный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ
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Банк УРАЛСИБ по итогам 1 квартала 2019 года увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые 3 месяца 2019 года в рамках программы было выдано ипотечных кредитов на общую сумму более 120 млн рублей.

«Ипотечные каникулы» – программа, разработанная специально с застройщиками-партнерами Банка для клиентов, покупающих квартиру в строящемся доме, но продолжающих арендовать жилье. Согласно условиям, на время строительства дома размер ежемесячных ипотечных платежей существенно уменьшается. Это позволяет заемщику комфортно совмещать кредитные и арендные платежи. При этом в любой момент клиент может выйти из «каникул» и приступить к погашению ипотеки полноценными платежами. Срок ипотечных каникул заемщик выбирает самостоятельно, он составляет от 12 до 24 месяцев включительно. Требования к заемщикам программы «Ипотечные каникулы» аналогичны требованиям по стандартным ипотечным программам Банка.

Купить квартиру в многоквартирном доме или таунхаусе с использованием программы «Ипотечные каникулы» можно в любом регионе присутствия Банка УРАЛСИБ. В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области программа также распространяется и на покупку апартаментов на первичном рынке.

Ознакомиться с полными условиями программы «Ипотечные каникулы», а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU

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