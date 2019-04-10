Житель Тюмени в один миг оплатил 45 штрафов, боясь остаться без авто
Злостный нарушитель правил дорожного движения в сжатые сроки оплатил накопившиеся штрафы, побоявшись оказаться без машины. 45 исполнительных производств в отношении тюменца находились в работе у отдела судебных приставов.
В общей сложности по штрафам за превышение скорости житель областного центра накопил 40 тысяч рублей долга. Погасить задолженность 25-летний гонщик согласился только после того, как едва не лишился своего автомобилем марки «Kia Spectra».
- В установленный срок штрафы не были оплачены. Должнику приставы вручили требование о предоставлении авто для акта описи ареста, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области. – Также его предупредили о взыскании исполнительского сбора 7% от суммы подлежащей взысканию в случае неоплаты долго в течение 5.
Ограничительные меры поспособствовали взысканию задолженности. Испугавшись ареста автомобиля, любитель быстрой езды в кратчайший срок нашел денежные средства и оплатил долг в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU