Житель Тюмени в один миг оплатил 45 штрафов, боясь остаться без авто

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-10T14:39:04+03:00

Любовь к быстрой езде обошлась молодому человеку в 40 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Злостный нарушитель правил дорожного движения в сжатые сроки оплатил накопившиеся штрафы, побоявшись оказаться без машины. 45 исполнительных производств в отношении тюменца находились в работе у отдела судебных приставов.

В общей сложности по штрафам за превышение скорости житель областного центра накопил 40 тысяч рублей долга. Погасить задолженность 25-летний гонщик согласился только после того, как едва не лишился своего автомобилем марки «Kia Spectra».

- В установленный срок штрафы не были оплачены. Должнику приставы вручили требование о предоставлении авто для акта описи ареста, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области. – Также его предупредили о взыскании исполнительского сбора 7% от суммы подлежащей взысканию в случае неоплаты долго в течение 5.

Ограничительные меры поспособствовали взысканию задолженности. Испугавшись ареста автомобиля, любитель быстрой езды в кратчайший срок нашел денежные средства и оплатил долг в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU