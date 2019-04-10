2019-04-10T14:39:04+03:00
Общество

Житель Тюмени в один миг оплатил 45 штрафов, боясь остаться без авто

Любовь к быстрой езде обошлась молодому человеку в 40 тысяч рублей
Марина Васильева
Поделиться:
Фото pixabay.comФото pixabay.com
Изменить размер текста:

Злостный нарушитель правил дорожного движения в сжатые сроки оплатил накопившиеся штрафы, побоявшись оказаться без машины. 45 исполнительных производств в отношении тюменца находились в работе у отдела судебных приставов.

В общей сложности по штрафам за превышение скорости житель областного центра накопил 40 тысяч рублей долга. Погасить задолженность 25-летний гонщик согласился только после того, как едва не лишился своего автомобилем марки «Kia Spectra».

- В установленный срок штрафы не были оплачены. Должнику приставы вручили требование о предоставлении авто для акта описи ареста, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области. – Также его предупредили о взыскании исполнительского сбора 7% от суммы подлежащей взысканию в случае неоплаты долго в течение 5.

Ограничительные меры поспособствовали взысканию задолженности. Испугавшись ареста автомобиля, любитель быстрой езды в кратчайший срок нашел денежные средства и оплатил долг в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свой уровень грамотности тюменцы смогут проверить на 16 площадках
Прокуроры нашли свыше 300 нарушений в сфере закупок Тюменской области
Приставил шило к горлу: тюменец похитил из магазина продукты питания
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» в 1,6 раза
Тюменская область вошла в число участников Всероссийского театрального марафона
Сбербанк примет участие в городской выставке «День застройщиков Тюмени»
Тюменцы смогут бесплатно оцифровать снимки предков для участия в «Бессмертном полке»
Фестиваль борьбы соберет в Тюмени более 300 атлетов из регионов УрФО
Тюменец попытался замять следы ДТП отверткой, чтобы избежать наказания
Свыше 5 тысяч жителей Тюменской области привились против клещевого энцефалита
За разжигание костров тюменцы могут получить штраф до 3 тысяч рублей
На тюменских дорогах увеличилось число ДТП с участием велосипедистов
Городская усадьба в центре Тюмени не будет снесена
На улицах Тюмени появятся несколько видов кленов и черемуха Сахалинская
Тюменские врачи показали коллегам уникальные наработки в области оториноларингологии
Почти 300 тысяч туристов посетили музеи Тобольска в 2018 году
Погода в Тюмени 10 апреля: ожидается теплый и солнечный день
В Тюмени горит однокомнатная квартира
Научно-образовательный центр станет одной из точек роста большой Тюменской области
На одной из улиц Тобольска задержали мужчину, который шел с убийства
Проект «Тобольск - духовная сила России» получил премию правительства РФ