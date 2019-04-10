2019-04-10T13:10:29+03:00
Звезды

Тюменская область вошла в число участников Всероссийского театрального марафона

В областном центре пройдут спектакли фестивальной программы
Марина Васильева
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Фото culture.ruФото culture.ru
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Тюменская область стала участником театрального марафона, идущего от Владивостока до Калининграда. Церемония открытия в Уральском федеральном округе, состоялась в Екатеринбурге 2 апреля.

Гастрольная эстафета продолжилась выступлениями свердловских артистов в Ноябрьске, который затем отправится в Ханты-Мансийск. 13 апреля в Тюменском драматическом театре состоится передача эстафеты от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Театр обско-угорских народов «Солнце» округа покажет спектакли в областном центре 14 и 15 апреля. Тюменский зритель увидит «Последнее пришествие» и спектакль «Елена Премудрая».

Тюменская область передаст эстафету и символ марафона - зеркальную статуэтку в виде античного амфитеатра с гербами всех 85 субъектов РФ ближайшему соседу - Курганской области 16 апреля. Курганцев порадуют своими выступлениями Тюменский драматический театра, Тюменский театр кукол и Тобольский драматический театра им. П.П. Ершова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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