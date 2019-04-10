Тюменцы смогут бесплатно оцифровать снимки предков для участия в «Бессмертном полке»

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-10T12:25:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Тюмени смогут принять участие в традиционной акции «Бессмертный полк», посвященной 74-й годовщине Великой Победы. Пройти в праздничном шествии, держа фотографии с портретами близких и родственников воинов-победителей сможет каждый желающий.

Помочь в сканировании и оцифровке фотографии могут сотрудники Централизованной городской библиотечной системы. Здесь же участники акции смогут распечатать черно-белое изображение. Услуга предоставляется бесплатно для всех категорий населения при условии подачи заявления на изготовление одного портрета.

На оцифровку фотографии в среднем уходит 2-3 дня, поэтому жителей областного центра просят поторопиться и обратиться за услугой до 1 мая 2019 года. Также для оцифровки и распечатки фотографий тюменцы могут обратиться в Тюменскую областную научную библиотеку. Акция продлится до 31 мая.

- Библиотека печатает фотографии формата А4 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. Изготовление фотографии производится на бесплатной основе при условии заказа не более двух портретов от одного заявителя, - отметили в пресс-службе администрации города Тюмени. - Ламинирование портрета осуществляется платно: формат А4, 1 лист – 33 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU