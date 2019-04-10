2019-04-10T11:51:44+03:00
Спорт

Фестиваль борьбы соберет в Тюмени более 300 атлетов из регионов УрФО

Зрителей ждут не только яркие поединки, но и автограф-сессия со звездами спорта
Марина Васильева
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Фото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике администрации города ТюмениФото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени
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14 апреля в Тюмени состоится фестиваль борьбы на Кубок Главы города Тюмени. Он пройдет в центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».

Мероприятие традиционно объединяет юных борцов греко-римского стиля, дзюдо и самбо. Организаторы отмечают, что популярность фестиваля растет с каждым годом, как и география участников. Так, в этом году в нем примут участие более 300 атлетов из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Пермской, Омской областей, ХМАО, ЯНАО.

Особой изюминкой мероприятия станет автограф-сессия с знаменитыми борцами. Сделать с заветный снимок можно будет с Рустамом Тотровым (греко-римская борьба), Владимиром Чебоксаровым (греко-римская борьба), Иваном Воробьевым (дзюдо), отметили в информационно-аналитическом отделе департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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