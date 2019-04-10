Тюменец попытался замять следы ДТП отверткой, чтобы избежать наказания

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-10T11:17:29+03:00

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В ГИБДД установили сбежавшего виновника ДТП, в котором пострадала тюменка

Им оказался 48-летний водитель службы такси

В Тюмени сотрудники полка ДПС ГИБДД вычислили водителя автомобиля, который скрылся с места ДТП. Авария произошла 6 апреля в 19 час. 40 мин. на улице Мельникайте 2, недалеко от перекрестка с улицей Дружбы.

- Стремясь быстрое проехать по узкой дороге, водитель автомобиля «Киа» прижал «Ладу» 12-й модели к обочине. Произошло столкновение, в котором пострадала 23-летняя пассажирка отечественной легковушки, - пояснили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но пассажир «Лады» запомнил, что это был автомобиль такси и его марку. Автоинспекторы установили «КИА» с характерными повреждениями по камерам фотовидеофиксации ПДД.

Примечательно, что перед процедурой сопоставления обоих автомобилей по повреждениям водитель и владелец иномарки, затерли следы соприкосновения с «Ладой» отверткой. Таким образом пытаясь создать видимость других повреждений. Однако, это не помогло.

Ближайший год 48-летнему водителю «КИА» предстоит ходить пешком, за оставление места ДТП привлечен к административной ответственности судом и лишен права управления транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU