2019-04-10T09:58:21+03:00
Экономика

За разжигание костров тюменцы могут получить штраф до 3 тысяч рублей

Если от огня погибнут деревья - предстоит заплатить более внушительную сумму
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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Профилактические беседы с местными жителями проводят тюменские участковые в Омутинском районе. Они говорят о соблюдении правил пожарной безопасности, а также ответственности за их нарушение.

Прежде всего, жителям региона стоит помнить, что в период схода снега действует запрет разводить костры, выжигать траву, бросать горящие спички и окурки. Нарушителям ъ правил предусмотрен штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. Должным лицам придется раскошелиться и заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, юридических - от 50 до 200 тысяч рублей.

- Если в результате неосторожного обращения с огнем были уничтожены или повреждены лесные насаждения, виновных наказывают штрафом от 200 до 400 тысяч рублей, либо лишением свободы до трех лет, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что в случае умышленного поджога лесных насаждений, лицу предусмотрено лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом от 200 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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