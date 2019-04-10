На тюменских дорогах увеличилось число ДТП с участием велосипедистов

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-10T08:20:40+03:00

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Десять человек пострадали за прошедшие сутки на дорогах Тюменской области. В регионе произошло 7 дорожно-транспортных происшествий.

По данным Госавтоиспекции области, с наступлением теплой солнечной погоды увеличивается число ДТП с участием детей. Так, в 12-ом часу дня в Ялуторовске на перекрестке ул.Комсомольской и О.Купрыча водитель автомобиля «КамАЗ» сбил 8-летнего велосипедиста, выезжающего на дорогу с прилегающей территории. Мальчик госпитализирован с травмой.

- Обстоятельства ДТП выясняются. Родителям следует повторить с детьми правила дорожной безопасности, объясняя, где можно и где нельзя кататься на велосипеде, - пояснили в Госавтоинспекции Тюменской области.

В Заводоуковске автомобилем «Волга» на пешеходном переходе сбита 8-летняя школьница. Водитель, двигаясь в первом ряду пропустил ребенка на пешеходном переходе, а 72-летний водитель во втором ряду не остановился. Предварительно, у девочки ушиб колена.

ИСТОЧНИК KP.RU