Городская усадьба в центре Тюмени не будет снесена

СЕГОДНЯ 07:32 2019-04-10T07:32:35+03:00

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В комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области прокомментировали ситуацию относительно дома на улице Семакова, 1. На днях в интернете появилось объявления о продаже земельного участка в центре города и расположенного на его территории объекта культурного наследия.

По тексту объявления заинтересованным лицам предложено осуществить снос объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба» по улице Семакова, 1. Земельный участок планируется использовать для строительства офисного здания или ресторана.

- Согласно федеральному закону об объектах культурного наследия, снос объектов культурного наследия запрещен, а уничтожение объекта культурного наследия влечет за собой уголовную ответственность, - пояснили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

В ведомстве добавили, что собственник объекта предупрежден о необходимости соблюдения требований законодательства. Комитетом также направлены соответствующие информационные письма в агентства недвижимости города Тюмени, Управление Росреестра по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU