На улицах Тюмени появятся несколько видов кленов и черемуха Сахалинская
За 2019 год Тюмень значительно озеленится. Власти города запланировали беспрецедентный объем работ по увеличению количества территорий, где появятся новые деревья.
Вдоль улично-дорожной сети и на озелененных территориях будет высажено почти 9 тысяч крупномерных саженцев деревьев. В разных районах Тюмени появятся липа мелколистная, береза повислая, черемуха Сахалинская, яблоня Роялти, клен остролистный, ива ломкая шаровидная, тополь пирамидальный, ель колючая и т.д.
Уже сейчас жители города могут посмотреть места высадки саженцев на интерактивной карте, отметили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени. Муниципальная специализированная организация объявила 6 конкурсов по посадкам деревьев. В настоящее время ведется прием заявок. Работы будут выполнены в мае, а также с августа по октябрь.
ИСТОЧНИК KP.RU