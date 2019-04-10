На улицах Тюмени появятся несколько видов кленов и черемуха Сахалинская

СЕГОДНЯ 06:57 2019-04-10T07:04:16+03:00

В этом году на территории областного центра высадят почти 9 тысяч деревьев

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За 2019 год Тюмень значительно озеленится. Власти города запланировали беспрецедентный объем работ по увеличению количества территорий, где появятся новые деревья.

Вдоль улично-дорожной сети и на озелененных территориях будет высажено почти 9 тысяч крупномерных саженцев деревьев. В разных районах Тюмени появятся липа мелколистная, береза повислая, черемуха Сахалинская, яблоня Роялти, клен остролистный, ива ломкая шаровидная, тополь пирамидальный, ель колючая и т.д.

Уже сейчас жители города могут посмотреть места высадки саженцев на интерактивной карте, отметили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени. Муниципальная специализированная организация объявила 6 конкурсов по посадкам деревьев. В настоящее время ведется прием заявок. Работы будут выполнены в мае, а также с августа по октябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU