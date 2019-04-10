Погода в Тюмени 10 апреля: ожидается теплый и солнечный день

СЕГОДНЯ 05:17 2019-04-10T05:23:39+03:00

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Сегодня, 10 апреля, в Тюмени ожидается солнечный день, без осадков. Утром температура воздуха составит -1, +7 градусов. Днем воздух прогреется до +12 градусов.

Вечером столбик термометра опустится до отметки +10 градусов. Ночью синоптики прогнозируют +1,+2 градусов. Ветер южный от 1,3 до 2,4 м/c. Давление 763 миллиметра ртутного столба.

В народном календаре в этот день церковь чтит память святого преподобного мученика Евстратия Печерского и преподобного Илариона Нового. В прежние времена в этот день, если оканчивались заморозки, выгоняли скот на пастбище.

В зависимости от температуры воздуха с этого дня вылетают шмели и комары. Наши предки продолжали наблюдать за птицами и составлять по ним прогноз погоды: если птицы вили гнезда на солнечной стороне, ожидалось холодное лето, если на теневой стороне, то лето обещало быть теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU