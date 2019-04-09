В Тюмени горит однокомнатная квартира

СЕГОДНЯ 18:14 2019-04-09T18:16:46+03:00

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Однокомнатная квартира горит в Тюмени на проезде Геологоразведчиков,16. Пожар вспыхнул на первом этаже буквально несколько минут назад.

К месту происшествия еще съезжаются расчеты МЧС, вокруг дома уже стоят порядка десяти автоцистерн. Первые подразделения уже приступили к тушению огня. У дома также дежурит бригада скорой помощи. Эвакуация жильцов пока не проводится. Люди с верхних этажей находятся дома.

Первые подразделения уже приступили к тушению огняФото: Марина АНТОНОВА

О причинах пожара и жильцах квартиры еще ничего не известно. Подробности происшествия будут позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU