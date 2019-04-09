На одной из улиц Тобольска задержали мужчину, который шел с убийства

СЕГОДНЯ 17:29 2019-04-09T17:41:11+03:00

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На одной из улиц Тобольска задержали мужчину, который убил свою сожительницу. Стражей порядка вызвала администратор торгового центра «Жемчужина Сибири». Она нажала на кнопку вызова, увидев странного мужчину со следами грязи и бордовыми пятнами на одежде.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии сразу выехал на место. Подозрительного человека задержали. Раннее судимый 29-летний мужчина в ходе опроса признался, что при ссоре на почве ревности нанес своей сожительнице ножевые ранения, от которых девушка скончалась на месте. Мужчину тут же передали полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU