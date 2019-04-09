На одной из улиц Тобольска задержали мужчину, который шел с убийства
На одной из улиц Тобольска задержали мужчину, который убил свою сожительницу. Стражей порядка вызвала администратор торгового центра «Жемчужина Сибири». Она нажала на кнопку вызова, увидев странного мужчину со следами грязи и бордовыми пятнами на одежде.
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии сразу выехал на место. Подозрительного человека задержали. Раннее судимый 29-летний мужчина в ходе опроса признался, что при ссоре на почве ревности нанес своей сожительнице ножевые ранения, от которых девушка скончалась на месте. Мужчину тут же передали полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU