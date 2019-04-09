Количество больных ОРВИ в Тюменской области снижается

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-09T16:04:03+03:00

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ОРВИ в Тюменской области отступает. На минувшей неделе заболеваемость респираторными инфекциями была ниже эпидемического порога на 36%. Гриппа в регионе нет.

Чтобы не подхватить респираторную инфекцию врачи рекомендуют регулярно проветривать помещения и проводите влажную уборку. После телесного контакта с людьми нужно мыть руки, увлажнять воздух в помещениях, при посещении медицинских организаций и мест с большим пребыванием людей пользоваться одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене, каждые 1,5-2 часа.

Для укрепления иммунитета важно вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансировано питаться и регулярно заниматься физкультурой. А при появлении первых симптомов заболевания необходимо своевременно обратиться к врачу. Не занимайтесь самолечением.

Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа жители области могут получить по телефону горячей линии Управления: 8-9044-92-92-30.

ИСТОЧНИК KP.RU