Проект «Тобольск - духовная сила России» получил премию правительства РФ

СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-09T17:01:38+03:00

При отборе победителей учитывался вклад в развитие туристской индустрии страны

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Проект по созданию культурно-туристского кластера «Тобольск - духовная сила России» получил премию правительства Российской Федерации. Награды вручили генеральному директору ООО «СИБУР» Михаилу Карисалову и председателю Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анне Громовой.

Культурно-туристский кластер Тобольска стал одним из 10 проектов, награжденных ежегодной премией правительства России в области туризма. При отборе проектов-победителей учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии страны.

Как отметили в агентстве туризма и продвижения Тюменской области, развитие тобольского культурно-туристского кластера – результат совместных усилий правительства Тюменской области, учреждений культуры, музейно-просветительского объединения, общественных организаций и бизнес-сообщества.

Так, реализованы крупные туристические проекты, в том числе национальный туристический проект «Императорский маршрут», частью которого стал тобольский Музей Семьи Императора Николая II. Открытие объекта - результат масштабной совместной работы Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», областного правительства и Тюменского музейно-просветительского объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU