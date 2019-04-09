2019-04-09T17:01:38+03:00
Туризм

Проект «Тобольск - духовная сила России» получил премию правительства РФ

При отборе победителей учитывался вклад в развитие туристской индустрии страны
Марина Васильева
Поделиться:
Фото tiamz.ruФото tiamz.ru
Изменить размер текста:

Проект по созданию культурно-туристского кластера «Тобольск - духовная сила России» получил премию правительства Российской Федерации. Награды вручили генеральному директору ООО «СИБУР» Михаилу Карисалову и председателю Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анне Громовой.

Культурно-туристский кластер Тобольска стал одним из 10 проектов, награжденных ежегодной премией правительства России в области туризма. При отборе проектов-победителей учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии страны.

Как отметили в агентстве туризма и продвижения Тюменской области, развитие тобольского культурно-туристского кластера – результат совместных усилий правительства Тюменской области, учреждений культуры, музейно-просветительского объединения, общественных организаций и бизнес-сообщества.

Так, реализованы крупные туристические проекты, в том числе национальный туристический проект «Императорский маршрут», частью которого стал тобольский Музей Семьи Императора Николая II. Открытие объекта - результат масштабной совместной работы Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», областного правительства и Тюменского музейно-просветительского объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени горит однокомнатная квартира
Научно-образовательный центр станет одной из точек роста большой Тюменской области
На одной из улиц Тобольска задержали мужчину, который шел с убийства
В Тюмени скончалась ВИЧ-диссидентка
Количество больных ОРВИ в Тюменской области становится меньше
Коммунальщики рассказали, куда тюменцам жаловаться на мусор во дворах
Житель Тюменской области выиграл в лотерею 3,5 млн рублей
Тюменцы много едят мучного и сладкого, а овощей недоедают
Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ
Почтамт Ишима ждет горожан на Тотальный диктант
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
Стало известно, кто в Тюменской области чаще всего болеет ВИЧ
Врачи назвали районы Тюменской области, где больше всего упитанных детей
Тюменский тур «Черное золото Сибири» представили на международной выставке
Школьницы ставили эксперименты на железной дороге в Тюмени
Тюменка чуть не лишилась кроссовера из-за газировки
Двух жителей Тюменского района обвиняют в изнасиловании девушки
Тюменцев приглашают на финальное шоу конкурса «Народный Кутюрье»
В Ишимском районе задержали браконьера с тушей косули в мешке
"Игру престолов" на большом экране тюменцам покажут раньше мировой премьеры
Александр Моор вручил денежные сертификаты именитым лыжникам и их тренеру
Кредиты для бизнеса под 8,5% годовых от СТРОЙЛЕСБАНКА
Первые возгорания травы зафиксированы в Тюмени