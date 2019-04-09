Коммунальщики рассказали, куда тюменцам жаловаться на мусор во дворах

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-09T15:56:36+03:00

У жителей региона еще много вопросов по сбору и вывозу отходов

Изменить размер текста: A A

Жители Тюменской области часто жалуются на мусор и захламленную территорию контейнерных площадок. Претензии поступают региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ТЭО». В компании разъяснили, за что они несут ответственность и с какими проблемами к ним нужно обращаться.

Кто должен следить за чистотой контейнерных площадок

В частности, коммунальщики подчеркнули, что за порядком на контейнерных площадках должны следить собственники земельных участков, на которых они расположены. ТЭО отвечает за мусор только с момента его погрузки в автомобиль.

Так, во дворах многоквартирных домов за содержание контейнерных площадок и мест складирования крупногабаритных отходов, входящей в состав общего имущества собственников жилья, несут сами собственники. В районах индивидуальной жилой застройки, садоводческих, огороднических и дачных объединений при отсутствии контейнерной площадки, за местом накопления отходов следят сами граждане.

Сотрудники ТЭО обязаны собрать мусор, если он вывалился во время погрузки в автомобиль или во время перевозки. В то же время компания не отвечает за вывоз горючих веществ, веток, опавшей листвы, батареек, градусников, ламп и т.п. Эти отходы должны вывозить компании с соответствующей лицензией.

Где и сколько должно быть контейнеров для мусора

Места площадок для сбора мусора определяют органы местного самоуправления. В каждом муниципальном образовании ведется реестр контейнерных площадок. Чтобы попасть в этот реестр нужно написать заявление в органы местного самоуправления и подать документы. За соответствием площадки требованиям законодательства следят органы местной власти, оператор обязан лишь регулярно вывозить мусора.

В какое время и сколько раз должны вывозить отходы

Вывоз мусора осуществляется с 7.00 до 23.00. Более раннее и более позднее время запрещается. В холодное время года (при среднесуточной температуре +5 °C и ниже) вывоз мусора осуществляется не реже одного раза в трое суток. В теплый период (при среднесуточной температуре свыше +5 °C) отходы должны вывозить ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU