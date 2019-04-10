Тюменские врачи показали коллегам уникальные наработки в области оториноларингологии

СЕГОДНЯ 06:26 2019-04-10T06:26:13+03:00

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В Тюмени на базе стационара МСЧ «Нефтяник» прошла областная конференция «Перспективы развития оториноларингологии в Тюменской области». Мероприятие собрало больше 100 участников со всего региона, а также именитых гостей из столицы. Ведущие врачи оториноларингологи, стоматологи, челюстно-лицевые и пластические хирургов обменивались знаниями и участвовали в мастер-классах.

Так, главный оториноларинголог Тюменской области, доктор медицинских наук Дмитрий Щербаков представил вниманию коллег свое изобретение – прибор для проведения баллонной дилатации слуховой трубы. Устройство является аналогом немецкого образца, но выполнено полностью из отечественных комплектующих, что значительно сказывается на его стоимости и доступности.

- Наш баллон дешевле импортного более чем в 3 раза. При помощи изобретенного мною устройства вернуть слух удалось уже более 50 пациентам, - пояснил Дмитрий Щербаков, проведя показательную операцию и поделившись опытом выполнения слухулучшающих операций с использованием уникального устройства.

Также участники мероприятия смогли оценить возможности роботизированной хирургической системы Da Vinci Si. Она появилась в Тюмени 2014 году и успешно применяется здесь для лечения урологических, гинекологических и колопроктологических заболеваний. Всего за это время робот-хирург прооперировал в Тюмени более 200 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU