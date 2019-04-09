2019-04-09T15:15:10+03:00
Общество

Житель Тюменской области выиграл в лотерею 3,5 млн рублей

Александр Сокуров говорит, что купил билет впервые в жизни
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменец выиграл в лотерею 3,5 млн рублей. Фото пресс-службы «Столото»Тюменец выиграл в лотерею 3,5 млн рублей. Фото пресс-службы «Столото»
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Новичкам везет! Тюменец в «Жилищную лотерею» выиграл квартиру стоимостью 3,5 миллиона рублей. Счастливый билетик Александру Сокурову попался в 318-м тираже.

Он говорит, что это его первый лотерейный билет в жизни. Мужчина рассказал, что его отец активный участник лотерей и покупает билеты, минимум, лет десять.

- Папе 86 лет и ему часто везет. Он регулярно, пусть понемногу, но выигрывает. Как-то гуляли с ним, шли мимо точки «Столото» и он, можно сказать, заставил меня купить этот билет, - рассказывает Александр. - Я, если честно, ни на что не надеялся. Но когда увидел сумму выигрыша, от волнения ноги подкосились. А папа от радости сон потерял.

Решить, куда потратить деньги, Александр доверил отцу: «Пусть думает, как лучше». Сам он тоже уже на пенсии, сочиняет стихи и музыку, руководит вокально-инструментальным ансамблем «Эпизод», исполняющим военные песни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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