2019-04-09T17:40:18+03:00
Общество

Научно-образовательный центр станет одной из точек роста большой Тюменской области

Модель межрегионального НОЦ включает восемь университетов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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Создание научно-образовательного центра мирового уровня в Тюменской области станет одной из важнейших «точек роста» для социально-экономического развития всего Западно-Сибирского региона. Такое мнение высказал глава региона Александр Моор на совещании, состоявшемся в Тюменской школе перспективных исследований.

- Создание такого центра невозможно без широкой межрегиональной кооперации образовательных, научных организаций и индустриальных партнеров, - пояснил губернатор, добавив, что на сегодня достигнуты конкретные договоренности с девятью научными организациями и центрами.

Александр Моор подчеркнул, что исполняя поручение президента России по созданию НОЦ, проведены уже три стратегических сессии. На них удалось проработать и основные программы деятельности будущего центра и так называемый «исследовательский компонент». Модель межрегионального НОЦ включает восемь университетов.

В проекте участвуют высшее учебные заведения Югры, Ямала и юга Тюменской области, сообщил в пресс-службе регионального правительства. Главным ориентиром в работе стала стратегия научно-технологического развития страны и сформулированные в ней приоритеты и «большие вызовы».

- Мы, как регион, уделяем очень серьезное внимание нашим высшим учебным заведениям, и уверен, что это самым положительным образом сказывается на социальном и экономическом развитии Тюменской области и её привлекательности, - отметил Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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