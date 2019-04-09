Тюменцы много едят мучного и сладкого, а овощей недоедают

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-09T14:11:41+03:00

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Жители Тюменской области едят очень много сладкого и мучного при этом овощей, фруктов и ягод не доедают. Меньше стали есть яиц и молочных продуктов.

Такие данные приводят эксперты областного управления Роспотребнадзора. Они отмечают, что избыточное потребление хлебулочных изделий и сахара может стать причиной нарушения обмена веществ и ожирения, а также служит фактором риска развития сахарного диабета. Например, при норме сахара 24 кг в год тюменцы съедают до 29,4 кг, а хлебобулочных продуктов 119,5 кг при норме 96 кг.

Много тюменцы едят и мясопродуктов. Так, при норме не более 73 кг съедается до 117,8 кг. Чуть больше, чем нужно едят рыбы – 29,4 кг, при норме 22 кг.

Оказалось, что тюменцы не любят картофель. Его в среднем съедается всего 64,36 кг при норме 90 кг. Не хватает в рационе также овощей и бахчевых. Этих продуктов нужно в год 140 кг, а съедается всего 105. Радует, что на столах появилось больше фруктов и ягод, но до необходимого количества еще далеко. Так, при норме 100 кг год этих продуктов съедается в среднем 81,2 кг.

Не хватает в рационе и молочных блюд. Их употребляется всего 303,5 кг при норме 325 кг. Только яиц жители региона едят почти столько, сколько надо - 254 шт. в год при норме 260 шт.

ИСТОЧНИК KP.RU