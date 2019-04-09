2019-04-09T13:16:55+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ

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Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ. Предложение включает в себя бесплатное открытие расчетного счета, а также его бесплатное обслуживание в тот период, когда он не используется. Также клиентам предоставляется бесплатный выпуск и первый месяц обслуживания бизнес - карты.

Банк разработал данное предложение после вступления в силу поправок к Федеральному закону № 217-ФЗ от 29.07.2017 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с указанными новациями, с 1 января 2019 года внесение членских и целевых взносов должно осуществляться только на расчетный счет садоводческого или огороднического товарищества.

Узнать подробности и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии 8 800 700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU

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