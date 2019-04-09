2019-04-09T13:12:53+03:00
Общество

Почтамт Ишима ждет горожан на Тотальный диктант

Работники почты готовы принять 25 любителей грамотности
Маргарита КАЛИНКИНА
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Почтамт Ишиме ждет горожан на Тотальный диктантПочтамт Ишиме ждет горожан на Тотальный диктант
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Тотальный диктант в Ишиме можно будет написать на Главпочтамте. Всероссийская акция состоится 13 апреля и пройдет на почте уже во второй раз. Здесь смогут проверить свою грамотность 25 любителей русского языка.

Жителей города и района ждут в 13:00. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Каждый участник диктанта получит заряженные на грамотность ручки от генерального партнёра всемирной акции — компании «Берлинго». Текст будет диктовать руководитель новостной службы телекомпании «Ишим-ТВ» Лилия Табакова.

Как сообщили в Тюменском филиале Почты России, в прошлом году на площадку почтамта пришли шесть ишимцев. Среди них были студенты и люди предпенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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