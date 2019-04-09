Стало известно, кто в Тюменской области чаще всего болеет ВИЧ

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-09T12:50:29+03:00

Стало известно, кто в Тюменской области чаще всего является носителем ВИЧ

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Тюменская область занимает девятое место в России по количеству ВИЧ-инфицированных. Сейчас в регионе 17 241 человек имеют вирус иммунодефицита. Только за три месяца 2019 года зарегистрировано 386 новых случаев.

Чаще всего ВИЧ имеют мужчины (14 400 человек или 60,6% больных). Среди вновь выявленных по-прежнему, мужчин больше - 56,7% (219 случаев). Самый распространенный путь заражения - половой. Так инфекцию получили 123 человека, что составило 67,2%. Внутривенно при употреблении психоактивных веществ вирус подхватили 56 человек (30,6%). От матери к младенцу ВИЧ передан в двух случаях (1,1%).

Среди взрослого населения наиболее часто ВИЧ-инфекция выявляется у людей в возрасте от 30 до 39 лет. В 2019 году среди вновь выявленных граждан доля таких тюменцев составила 44%. Доля людей в возрасте за 50 лет составила почти 11%. Среди детей и подростков процент больных остается невысоким - 1,1%.

Носители ВИЧ чаще всего официально не работающие, таких в 2019 году было 56% (2018 – 54,5%), на втором месте рабочие: в 2019 - 29% (2018 - 24,2%). На третьем – служащие: в 2019 - 6% (2018 –10%).

В связи с этим врачи призывают тюменских товаропроизводителей помещать на этикетки своей продукции символ борьбы со СПИД «красную ленту». Это будет способствовать профилактике заболевания и повышению информированности населения о недуге.

ИСТОЧНИК KP.RU