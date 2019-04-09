Врачи назвали районы Тюменской области, где больше всего упитанных детей

СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-09T11:54:02+03:00

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В Тюменской области остается актуальной проблема лишнего веса у детей и подростков. Врачи отмечают, что ожирение способствует развитию сахарного диабета, артериальной гипертензии, раннему атеросклерозу, репродуктивным нарушениям.

Полных школьников больше всего в Тюмени, Ишиме, Голышмановском, Армизонском, Абатском и Ишимском районах. В этих территориях показатели заболеваемости выше среднеобластного показателя в 1,1 – 8,8 раз.

Малышей с избыточным весом больше всего в Упоровском районе. Здесь пухлых дошколят в три раза больше, чем в среднем по региону. В Омутинском, Армизонском, Аромашевском, Тобольском и Казанском районах этот показатель в 1-3 раза больше.

Появление избыточной массы тела у подрастающего поколения связывается с урбанизацией. Риск ожирения особенно высок на территориях с развитой инфраструктурой, где в шаговой доступности есть предприятия фастфуда. Развитию недуга способствуют многие факторы, в том числе биологические и окружение ребенка. В частности, семья и учителя играют исключительно роль в пропаганде здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU