2019-04-09T11:15:51+03:00
Общество

Школьницы ставили эксперименты на железной дороге в Тюмени

Отвечать за девочек пришлось родителям
Маргарита КАЛИНКИНА
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Сыпали щебень: тюменские школьницы ставили эксперименты на железнодорожных рельсахСыпали щебень: тюменские школьницы ставили эксперименты на железнодорожных рельсахФото: Ольга Крыльцова
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Двух школьниц Тюмени поймали у железной дороги. Девочки сыпали на рельсы щебень перед идущими составами и смотрели, что произойдет.

Это увидел машинист пассажирского поезда № 105 сообщением «Нижневартовск - Волгоград». Он сообщил в полицию о детях у остановочного пункта "2136 километр". На место сразу выехали стражи порядка. Оказалось, что хулиганят ученицы 5 класса одной из школ города.

Девочки рассказали, что после уроков решили погулять в парке отдыха, который находится рядом с железной дорогой. Но там им было скучно и они пошли на саму железную дорогу.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростками профилактическую беседу, сообщили в пресс-службе Тюменского Линейного отдела МВД России на транспорте. На родителей были также составлены административные протоколы за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей (часть 1 статья 5.35 КоАП РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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