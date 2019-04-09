2019-04-09T11:02:51+03:00
Общество

Тюменка чуть не лишилась кроссовера из-за газировки

Автомобиль арестовали приставы за большие долги
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тюменка чуть не лишилась кроссовера из-за газировкиТюменка чуть не лишилась кроссовера из-за газировкиФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Предпринимательница из Тюмени чуть не лишилась дорогого кроссовера из-за газировки. Она задолжала компании "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" один миллион 120 тысяч рублей за партию напитков. Женщина по договору получила товар, но не рассчиталась за него.

В судебном порядке с предпринимательницы была взыскана задолженность, но тюменка ее не оплатила. Пристав возбудил исполнительное производство и выяснил, что у должницы есть автомобиль «Honda CR-V». Ей запретили все регистрационные действия с иномаркой, но и это не помогло. Тогда автомобиль арестовали и передали на оценку.

Опасаясь, что машина будет продана, предпринимательница нашла деньги и погасила всю задолженность. Арест был снят и транспортное средство вернули владелице, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почтамт Ишиме ждет горожан на Тотальный диктант
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
Стало известно, кто в Тюменской области чаще всего болеет ВИЧ
Врачи назвали районы Тюменской области, где больше всего упитанных детей
Тюменский тур «Черное золото Сибири» представили на международной выставке
Школьницы ставили эксперименты на железной дороге в Тюмени
Двух жителей Тюменского района обвиняют в изнасиловании девушки
Тюменцев приглашают на финальное шоу конкурса «Народный Кутюрье»
В Ишимском районе задержали браконьера с тушей косули в мешке
"Игру престолов" на большом экране тюменцам покажут раньше мировой премьеры
Александр Моор вручил денежные сертификаты именитым лыжникам и их тренеру
Кредиты для бизнеса под 8,5% годовых от СТРОЙЛЕСБАНКА
Первые возгорания травы зафиксированы в Тюмени