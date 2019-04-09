Тюменка чуть не лишилась кроссовера из-за газировки

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-09T11:02:51+03:00

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Предпринимательница из Тюмени чуть не лишилась дорогого кроссовера из-за газировки. Она задолжала компании "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" один миллион 120 тысяч рублей за партию напитков. Женщина по договору получила товар, но не рассчиталась за него.

В судебном порядке с предпринимательницы была взыскана задолженность, но тюменка ее не оплатила. Пристав возбудил исполнительное производство и выяснил, что у должницы есть автомобиль «Honda CR-V». Ей запретили все регистрационные действия с иномаркой, но и это не помогло. Тогда автомобиль арестовали и передали на оценку.

Опасаясь, что машина будет продана, предпринимательница нашла деньги и погасила всю задолженность. Арест был снят и транспортное средство вернули владелице, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU