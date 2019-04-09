Двух жителей Тюменского района обвиняют в изнасиловании девушки

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-09T09:57:10+03:00

Свою жертву они нашли на улице в Тюмени и увезли в деревню

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Двух жителей Тюменского района обвиняют в групповом изнасиловании 29-летней девушки. Преступление было совершено в ночь на 6 апреля.

Мужчины 21 и 32 лет, катаясь по Тюмени, увидели идущую по улице девушку, и предложили ей сесть в машину. Они отвезли ее в одну из деревень района и в частном доме, запугав угрозами, совершили сексуальное насилие.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Обвиняемые задержаны и взяты под стражу, сообщили в Тюменском межрайонном следственном отделе. В отношении них назначено проведение нескольких экспертиз, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетические и дактилоскопические.

ИСТОЧНИК KP.RU