Тюменцев приглашают на финальное шоу конкурса «Народный Кутюрье»

СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-09T09:59:19+03:00

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Финальный фешн-показ третьего конкурса «Народный Кутюрье» пройдет в Тюмени 20 апреля. В модном шоу свои коллекции представят молодые дизайнеры одежды и аксессуаров. В этом году конкурс стал всероссийским и собрал участников со всей страны.

- Цель проекта - найти и показать широкой публике лучших дизайнеров одежды и аксессуаров. Сформировать профессиональное сообщество вокруг проекта, выпустить на рынок региона качественную и доступную одежду местного производства, повысить узнаваемость местных марок одежды и престиж профессии модельера, - рассказывают организаторы Ирина Аверин и Людмила Тюменцева.

Проект уникален тем, что на нем не только оценивают работы конкурсантов, но и организовано обучение. Он стимулирует дизайнеров совершенствоваться, создавать свой бренд и бизнес.

Участвовать в творческих состязаниях могут все желающие в возрасте от 14 до 100 лет. При этом модельеры до 21 года участвуют бесплатно. Показ дизайнерских коллекций состоится в атриуме БЦ «Парус» по ул. 30 лет Победы 38, стр.10. Начало шоу в 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU