2019-04-09T10:01:06+03:00
Происшествия

В Ишимском районе задержали браконьера с тушей косули в мешке

Мужчину, не пристегнутого ремнем безопасности, остановил патруль ГИБДД
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Ишимском районе задержан браконьер. Мужчина незаконно убил косулю. Ущерб государству составил 120 тысяч рублей.

Охотника с мешком, где лежала туша животного, случайно обнаружили сотрудники ГИБДД. Они остановили автомобиль, в котором водитель ехал не пристегнутым ремнем безопасности. На заднем сиденье оказалось охотничье ружье и инспекторы решили досмотреть машину.

Пассажир пояснил, что оружие принадлежит ему и убитая самка косули тоже. Зная о запрете на охоту, мужчина все равно отправился в лес и совершил отстрел животного. Задержанный полностью признал свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». С мужчины взята подписка о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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