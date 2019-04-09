"Игру престолов" на большом экране тюменцам покажут раньше мировой премьеры

СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-09T09:00:32+03:00

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Первую серию финального, 8-го, сезона киносаги «Игра престолов» на большом экране жители Тюмени смогут увидеть одними из первых в мире. Закрытый показ состоится 15 апреля, на пять дней раньше официальной премьеры.

Напомним, восьмой сезон «Игры престолов» основан на недописанной книге Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня» под рабочим названием «Мечта о весне». Автор планирует завершить ее уже после экранизации, что еще больше подогревает интерес поклонников и заставляет строить догадки и теории.

По словам создателей сериала, это будет самый дорогой – почти 100 миллионов долларов – сезон в истории саги, в котором всего шесть эпизодов. В финале предыдущей части разрушив кусок великой Стены, армия Белых Ходоков во главе с Королем Ночи направилась вглубь Вестероса – покончить с цивилизацией.

Возможность одними из первых начать просмотр сезона дарит своим абонентам телеком-оператор «Дом.ru» совместно с онлайн-сервисом Amediateka. Показ пройдет в кинотеатре «Каро 6» (ул. Московский тракт, 118, ТЦ «Колумб»). Начало – в 20.30.

Зрители станут также участниками развлекательной программы, тематической фотосессии, розыгрыша подарков. Вход на развлекательную программу свободный, на показ – только по пригласительным билетам. Их можно выиграть в группе «Дом.ru» в социальной сети «ВКонтакте».

- Мы рады, что партнерские показы с онлайн-сервисом Amediateka в сети кинотеатров «КАРО» стали традиционным событием, которое с нетерпением ждут наши клиенты каждый год. Первые показы «Игры Престолов» мы провели в 2015 году и спустя 4 года рады завершить эту историю грандиозным финалом, память о котором останется на долгие годы, - отмечает Андрей Сурнин, директор филиала «Дом.ru» в Тюмени.

Напомним, что финальная серия 8-го сезона «Игры престолов» выйдет в Amediateka 20 мая. Все клиенты «Дом.ru» могут получить доступ к онлайн-сервису по специальной цене - всего за 349 рублей в месяц и смотреть премьеры любимых сериалов одновременно со всем миром. Оформить подписку можно прямо с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке, в мобильном приложении «Дом.ru Movix» или на сайте компании. Уже сейчас клиенты оператора могут посмотреть первый сезон фэнтези бесплатно. Для этого необходимо авторизоваться, указав свой логин и пароль.

ИСТОЧНИК KP.RU