2019-04-09T08:28:35+03:00
Спорт

Александр Моор вручил денежные сертификаты именитым лыжникам и их тренеру

Глава региона поздравил спортсменов с успешным завершением сезона
Маргарита КАЛИНКИНА
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Александр Моор вручил денежные сертификаты именитым лыжникам и их тренеру. Фото правительства Тюменской областиАлександр Моор вручил денежные сертификаты именитым лыжникам и их тренеру. Фото правительства Тюменской области
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Денежные сертификаты вручил именитым лыжникам и их тренеру губернатор Тюменской области Александр Моор. Накануне, 8 апреля, глава региона принимал Александра Большунова, Глеба Ретивых, Ивана Якимушкина и заслуженного тренера России Андрея Иванова. Он поздравил их с успешным завершением сезона и победами на международных соревнованиях.

- Безусловно чемпионат мира, этапы Кубка мира, Всемирная зимняя универсиада, чемпионат России по лыжным гонкам никого не оставили равнодушным. Большинство наших земляков очень переживали и болели за вас. Четыре серебряных медали на одном чемпионате - серьезный результат, я думаю следующий чемпионат, обязательно принесет вам золото, - отметил Александр Моор.

Особую благодарность за профессионализм губернатор выразил главному тренеру сборной области Андрею Иванову, передает пресс-служба главы региона. Александр Моор подчеркнул, что от наставников зависит большая часть успеха спортсмена. В свою очередь, лыжники поделились планами на ближайшее время. В частности, Александр Большунов отправится на гонки в Норвегию, а Иван Якимушкин - на чемпионат России. С мая у ребят начнутся сборы и тренировки.

На встрече Александр Моор напомнил, что Тюменская область подала заявку и подтвердила свою готовность принять этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезонах 2020-2021 и 2021-2022 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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