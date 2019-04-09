Кредиты для бизнеса под 8,5% годовых от СТРОЙЛЕСБАНКА

СЕГОДНЯ 07:04 2019-04-09T07:12:06+03:00

Льготный кредит можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет

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Региональный банк КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)* участвует в программе льготного кредитования, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации.

В марте 2019 года СТРОЙЛЕСБАНК выдал первый кредит в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Льготный кредит под 8,5% получила производственная компания города Тюмени.

Напоминаем, что у предпринимателей есть возможность оформить кредит под 8,5%, если бизнес ведется в одной из отраслей: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, туризм, деятельность гостиниц, розничная и оптовая торговля.

Льготный кредит можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели - до 100 млн на срок до 3 лет. Минимальный размер льготного кредитования 3 млн рублей.

Узнать подробные условия программы можно по телефону (3452) 566-026 либо на сайте.

Также на сайте банка можно оформить заявку на кредит и специалисты сами свяжутся с Вами.

*КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), г. Тюмень, ул. Республики, 65. Тел. 8-800-100-60-26 (звонок бесплатный) или (3452) 566-026. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ от 11.02.2008г. №2995.

ИСТОЧНИК KP.RU