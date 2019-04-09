2019-04-09T06:13:12+03:00
Происшествия

Житель Тобольска убил сожительницу, изрезав ей шею

Следователи насчитали 16 ножевых ран
Маргарита КАЛИНКИНА
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Житель Тобольска убил сожительницу, изрезав ей шеюЖитель Тобольска убил сожительницу, изрезав ей шеюФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Тобольска обвиняют в жестоком убийстве бывшей сожительницы. 29-летний мужчина буквально искромсал шею 28-летней подруги. Следователи обнаружили у нее не менее 16 колото-резанных ножевых ран.

Преступление было совершено вечером 4 апреля в многоквартирном доме 7-го микрорайона. Уже известно, что погибшая пришла в дом к своему бывшему, чтобы забрать вещи. Пара накануне решила расстаться. Между молодыми людьми произошла ссора и мужчина, схватив нож, нанес множество смертельных ударов женщине. От полученных ранений она скончалась на месте, а хозяин квартиры сбежал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного на основании ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Обвиняемый задержан и заключен под стражу. Сейчас следователи Следственного отдела Тобольска устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование преступления продолжается, сообщили в областном управлении СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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