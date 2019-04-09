2019-04-09T06:36:30+03:00
Общество

Первые возгорания травы зафиксированы в Тюмени

Уже произошло восемь пожаров
Маргарита КАЛИНКИНА
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Первые возгорания травы зафиксированы в Тюмени. Фото ГУ МЧС по Тюменской областиПервые возгорания травы зафиксированы в Тюмени. Фото ГУ МЧС по Тюменской области
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С наступлением теплой погоды в Тюменской области возрос риск возгораний сухой травы и листьев. Только за минувшие выходные в Тюмени зафиксировано восемь таких пожаров. В целом по области с начала сезона уже произошло 69 случаев.

Дачникам и огородникам, жителям частных домов рекомендуют провести уборку своих участков и дворов, убрать сухостой и другой мусор. Особое внимание нужно обратить на территорию за забором. Заросли и свалки в случае пожара способствуют быстрому распространению огня.

Уборка прилегающей территории жилых строений на ширину не менее 4 метров существенно снижает этот риск. Весь собранный мусор нужно вывозить в специально отведенные места. Опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек, выбрасывать тлеющий уголь вблизи строений, организовывать свалки горючих отходов.

В ближайшее время в регионе будет объявлен пожароопасный сезон. В этих особых условиях запрещено: разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, осуществлять палы травы и проводить огневые работы.

За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: на граждан в размере от 1 до 2,5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 150 до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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