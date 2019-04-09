2019-04-09T05:33:28+03:00
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Ледовую переправу Тобольск-Бекерево на реке Иртыш закрыли

Пешеходы с одного берега на другой могут попасть по временным мосткам
Маргарита КАЛИНКИНА
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Ледовую переправу Тобольск-Бекерево на реке Иртыш закрыли. ГУ МЧС по Тюменской областиЛедовую переправу Тобольск-Бекерево на реке Иртыш закрыли. ГУ МЧС по Тюменской области
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Переправу Тобольск-Бекерево на реке Иртыш закрыли. Накануне, 8 апреля, зимнюю дорогу обследовала комиссия и приняла решение остановить движение транспорта по льду. Теперь в этом месте переправиться через реку можно будет только после открытия работы парома.

Уже выставлены запрещающие проезд знаки, поставлен шлагбаум. Для предотвращения несанкционированного выезда на проезжую часть положены железобетонные столбы. Во избежание ледовых заторов в районе железнодорожного моста, а также на перекатах реки, переправу распилили

Пешеходы могут попасть с одного берега на другой по деревянным мосткам. Для обеспечения безопасности людей организовано дежурства сотрудников ГИМС на судне с воздушной подушкой.

Сейчас уровень воды в Иртыше составляет 94 сантиметра, за сутки вода прибыла на 5 сантиметров. Ожидается, что первые подвижки льда начнутся когда уровень воды поднимется до 2-2,5 метров.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, с 8 апреля в Тобольском и Ярковском районах закрыты все ледовые переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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