2019-04-09T05:14:19+03:00
Общество

На пруду Южный в Тюмени вновь начнутся строительные работы

На этот раз водоем будут чистить и укреплять берег
Маргарита КАЛИНКИНА
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На пруду Южный в Тюмени вновь начнутся строительные работы. Фото администрации ТюмениНа пруду Южный в Тюмени вновь начнутся строительные работы. Фото администрации Тюмени
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На пруду Южный в Тюмени вновь пройдут строительные работы. На этот раз у водоема по улице Федюнинского планируют очистить дно и укрепить берег. Предстоит также разработать мероприятия против истощения и зарастания пруда.

На эти цели из городского бюджета планируется выделить более 2,5 миллионов рублей. Конкурс на выполнение работ объявлен накануне, 8 апреля, на портале Госзакупок. Заявки от компаний, готовых взяться за работу, будут принимать до 30 апреля. Сами торги пройдут в мае.

Напомним, летом 2018 года на пруду уже шли работы. Тогда водоем огородили, установили фонари, урны и лавочки, обустроили пешеходные дорожки. У озера построили две волейбольные площадки с трибунами и детские площадки с игровыми комплексами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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