2019-04-09T03:40:32+03:00
Общество

Погода 9 апреля в Тюмени: облачно и тепло

Температура воздуха составит +8 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 9 апреля в Тюмени: облачно и теплоПогода 9 апреля в Тюмени: облачно и теплоФото: Лидия Шумкова
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Вторник, 9 апреля, в Тюменской области будет облачным и теплым. Местами пройдет небольшой дождь. Северо-западный ветер будет 2-4 м/с.

Так, в Тюмени воздух прогреется до +8 градусов. Северо-западный ветер будет 2,8 м/с. Влажность воздуха составит 68%, атмосферное давление 760 мм рт ст. В Тобольске столбики термометров поднимутся до +7 градусов, в Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме до +9 +10 градусов.

В народном календаре 9 апреля названо Матреной Настовицей. В это время обычно начинали вскрываться реки. В народе говорили: «Щука лед хвостом разбивает»; «Вешний ледок, что чужой порог – ненадёжен»; «Чибис прилетел, воду на хвосте принес». По чибисам делали выводы и о предстоящей погоде: если птица кричит с вечера — будет ясно; если летит низко — долго простоят сухие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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