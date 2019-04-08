Тюменцам рассказали, как не попасться на уловки черных кредиторов

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-08T16:24:47+03:00

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Жителей Тюменской области предупреждают о черных кредиторах. Они предоставляют потребительские кредиты или займы, не имея разрешения Банка России.

Они опасны тем, что такой кредит сложно закрыть и приходится много переплачивать по процентам. Кроме того, легальный кредит можно реструктуризовать, пересмотреть условия или же признать себя банкротом. Черные кредиторы такие проблемы решают иначе, путем запугивания, шантажа и угроз.

Часто нелегалы маскируются под микрофинансовые организации, банки или ломбарды. Мошенники привлекают доступностью займов, предлагая их быстро, без справок о доходах и поручителей, людям с отрицательной кредитной историей, часто скрывая реальные условия кредитования. Иногда просто обещают оформить заем за определенную комиссию – 15-20 % от суммы. Мошенники также создают сайты-двойники известных компаний.

В 2018 году на территории Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Оренбургской областей, Пермского края и Башкортостана выявлены 264 черных кредитора, сообщает отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Проверить, является ли организация легальной, можно на сайте Банка России в разделе "Проверь участника финансового рынка". Здесь есть справочники как по банкам, так и по микрофинасовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, ломбардам. Никогда не стоит подписывать договор сразу, лучше взять время и внимательно прочитать документ. При необходимости нужно проконсультироваться с юристом или независимым финансовым консультантом.

Отмечается, что в целом по России в 2018 году обнаружено более 2,2 тыс. черных кредиторов. Это на 70 % больше, чем годом ранее.

Если вы столкнулись с деятельностью нелегального кредитора, обращайтесь с заявлением в правоохранительные органы, а также в Интернет-приемную на сайте Банка России или по телефону горячей линии 8-800-300-30-00.

ИСТОЧНИК KP.RU