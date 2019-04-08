2019-04-08T16:01:38+03:00
Происшествия

Злостный алиментщик в Тюмени подкупил пристава

На силовика заведено уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
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Сотрудники прокуратуры Тюмени поймали пристава на взятке. По обращению местного жителя в районном отделе судебных приставов Ленинского округа была проведена проверка. Выяснилось, что злостный пристав за 3 тысячи рублей освободил от наказания злостного алиментщика.

В декабре 2017 года гражданину в связи с неуплатой алиментов на ребенка было назначено административное наказание в виде 100 часов обязательных работ. В марте 2018 года пристав возбудил исполнительное производство, но мужчина так и не отработал. В апреле он заплатил приставу 3 тысячи рублей и тот вынес постановление об окончании исполнительного производства.

Прокуратура области направила материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела. Пристава уволили и началось расследование на основании ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). По протесту прокуратуры области также отменено постановление об окончании исполнительного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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