Дорожные знаки в Тюмени стали использовать для латания ям

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-08T15:37:42+03:00

Одна такая "заплата" уже есть на улице Пермякова

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Дорожные знаки в Тюмени стали использовать не только для регулировки транспортных потоков, но и для латания дыр. Одна такая «заплата» появилась на улице Пермякова областного центра.

Дорожный знак прикрывает яму возле кармана у автобусной остановки. Чем вызван такой необычный способ ремонта, выяснить пока не удалось, но то что «заплата» имеет все шансы остаться долго, не вызывает сомнения, считают жители города.

К слову, знак лежит там, где должна проходить сплошная линия, разделяющая полосы движения, поэтому интенсивному движению машин сильно не мешает. Водители же старательно объезжают обозначенное место, не желая попасть колесом в выбоину.

ИСТОЧНИК KP.RU