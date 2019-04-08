2019-04-08T14:49:12+03:00
Происшествия

Подъезд раздора: в одном из домов Тюмени две пьяные компании не поделили сигареты

В шумной истории пришлось разбираться полиции
Маргарита КАЛИНКИНА
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Подъезд раздора: в одном из домов Тюмени две пьяные компании не поделили сигаретыПодъезд раздора: в одном из домов Тюмени две пьяные компании не поделили сигаретыФото: Ольга Крыльцова
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В одном из подъездов Тюмени пьяная разборка завершилась разбоем. От выпивших жителей одной из квартир пострадал мужчина, который распивал спиртное со своим приятелем.

Преступление произошло в многоэтажном доме по улице Магаданской. Молодые люди сидели в парадной, когда к ним обратились мужчина и женщина с площадки выше этажом. Парочка тоже распивала спиртное и попросила закурить. Приятели не захотели делиться сигаретами и между компаниями завязался словесный конфликт. Женщина схватила сумку одного из мужчин и вытащила из нее сотовый телефон, ключи и документы.

Потерпевший, лишившись ценных вещей, утром следующего дня обратился в полицию. Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции. 32-летняя женщина пояснила, что телефон уже сдала в комиссионный магазин, а документы и ключи выбросила.

Благодаря работе участковых имущество потерпевшему было возвращено, а в отношении тюменки возбуждено уголовное дело на основании части 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 4 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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