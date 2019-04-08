2019-04-08T14:40:32+03:00
Экономика

Рапсовое масло тюменского производства появится на прилавках Киргизии

Соглашение подписали участники областной делегации во время визита в Республику
Марина Васильева
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Тюменские продукты в ближайшее время появятся на столах жителей Киргизской Республики. В частности, речь идет о продукции переработки мяса птицы от АО «ПРОДО Тюменский бройлер» и рапсовом масле, выпускаемом ООО «Заводоуковский маслозавод».

Соглашения на поставку продукции были подписаны во время визита делегации Тюменской области в Республику. В состав официальной группы вошли представители регионального департамента агропромышленного комплекса и тюменские товаропроизводители. В рамках визита участники также смогли пообщаться с возможными партнерами.

Например, тюменская компания «Прованс», специализирующаяся на реализации свежих овощей и салатных смесей в упаковках, обсудила с принимающей стороной сотрудничество по выращиванию зелени. Тюменские гости посетили и местную торговую сеть, где провели переговоры по востребованности продукции, обменялись контактами.

Также участники делегации посетили межрегиональную конференцию «Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции». В ходе мероприятия рассматривались вопросы развития межрегиональной промышленной кооперации, отметили в областном департаменте агропромышленного комплекса.

Участники также обсудили перспективы развития органического сельского хозяйства и возможности создания совместных логистических компаний. Не остались в стороне и вопросы цифровизации поставок сельскохозяйственной продукции, электронной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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