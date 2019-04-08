Тюменские аграрии увеличат посев зерновых и зернобобовых культур

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-08T14:24:36+03:00

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В этом году аграрии Тюменской области планируют засеять более одного миллиона гектар земли. При этом сельхозпроизводители намерены частично увеличить площади под зерновые и зернобобовые культуры. Семенной фонд имеется в полной потребности.

В настоящее время продолжается проверка семян на кондиционность. По данным Тюменского филиала ФГУ «Россельхозцентр» этот показатель на сегодня составляет 55 процентов. Семена сельскохозяйственных культур, производство которых по природно-климатическим условиям на территории области невозможно, активно закупаются.

Так, в настоящее время приобретено 46 процентов от потребности семян кукурузы, 33 процента — масличных культур, 62 процента — овощей, отметили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области. За оставшиеся полтора месяца до начала весеннего сева, данные семена будут приобретены в полном объеме.

Ведется и накопление минеральных удобрений. Из планируемого объема под урожай 2019 года - порядка 96,8 тысяч тонн у сельхозпроизводителей на складах уже имеется 58,8 тысяч тонн. Это более 60-ти процентов необходимого объема. Поставляться минеральные удобрения будут по июнь 2019 года включительно.

В настоящее время также ведется работа по согласованию необходимой документации для выплаты несвязанной поддержи в области растениеводства. Более 770 миллионов рублей поддержки из федерального и областного бюджетов будет доведено до сельхозпроизводителей в апреле-июне 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU